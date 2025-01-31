Долгопрудный. Еще одно уголовное дело на мигрантов, получивших квартиру как многодетные

Кучно пошли! Только что Следком отчитался о заведении уголовного дела в отношении таджички Тахмины Самадовой, чья многодетная семья получила жилищный сертификат от мэра Мытищ Юлии Купецкой, как дан ход новому.
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