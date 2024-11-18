В ближайшие дни, но ограниченно: Киев не получил того разрешения на дальние удары по РФ, которое хотел

Официального разрешения по нанесению ударов дальнобойными ракетами по России все еще не существует. Шумиха в СМИ вызвана проверкой общественного мнения и реакции Москвы на саму возможность появления новой реальности.
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