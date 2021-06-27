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  • Руслан Хусаинов
    а откуда вы знали?! например эти "тупые ученые" изучили более 60 000 записей о рождении с данными мониторинга воздуха...Ученые выяснили, ...

Младенцы могут видеть то, что не могут видеть взрослые

В новом исследовании, опубликованном в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences, ученые из Университета Тюо (Chuo University) обнаружили, что младенцы младше 7 месяцев могут воспринимать предметы, которые младенцы старшего возраста и взрослые не могут видеть из-за явления, называемого визуальная обратная маскировка.

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