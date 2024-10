Младенцы могут видеть то, что не могут видеть взрослые

В новом исследовании, опубликованном в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences, ученые из Университета Тюо (Chuo University) обнаружили, что младенцы младше 7 месяцев могут воспринимать предметы, которые младенцы старшего возраста и взрослые не могут видеть из-за явления, называемого визуальная обратная маскировка.