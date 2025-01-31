Врачи центра травматологии и ортопедии на Лескова помогли расплести пальцы пациентки

В Центр травматологии и ортопедии ГКБ им. А.К. Ерамишанцева в Бабушкинском районе обратилась пациентка со специфической проблемой: из-за вальгусной деформации стопы у нее, буквально, заплелись первый и второй пальцы стоп — второй палец изменил свое положение и единственным «удобным» вариантом расположения стало его размещение на первом пальце.