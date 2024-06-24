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Крымское информационное агентство

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80 лет назад из Крыма депортировали армян, болгар и греков

80 лет назад из Крыма депортировали армян, болгар и греков

80 лет назад из Крыма были депортированы армяне, болгары и греки. Десятки тысяч людей были изгнаны со своей земли, лишились родного дома, пережили боль потерь и унижений.

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Комментарии
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Барсик морозов
Их депортировали не просто так!!!!
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14 час.
Сергей Иовенко
Так кто бы сомневался, а так за депортацию визжат все кому не лень, а как только задаёшь вопрос, кто, кем  и сколько белых жеребчиков было подарено, все стыдливо засовывают свои языки в задницу.
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12 час.

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