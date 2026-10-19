В работе паромной переправы Салехард — Лабытнанги в ближайшие три дня, 19-21 октября, возможны ограничения из-за ухудшения погоды.
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