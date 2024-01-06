в Москве обновлен температурный рекорд

Как уже сообщал Pensnews.ru, новый 2024 год стартовал с резкого понижения температуры. Жители многих регионов успели понежиться в относительно комфортной температуре в новогоднюю ночь, но проснулись они уже в конкретной русской зиме.
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