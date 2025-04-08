Прибалты угрожают топить российские танкеры и сухогрузы в Финском заливе

Парламент Эстонии рассмотрит в первом чтении законопроект с поправками, которые позволят военным применять силу против торговых судов, подозреваемых в повреждении подводных кабелей или другой инфраструктуры.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии