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В экстремальных условиях план выполнили. ПЕКИН-2022. Итоги. Фигурное катание

В экстремальных условиях план выполнили. ПЕКИН-2022. Итоги. Фигурное катание

Хотя не случись провокация с Валиевой могло быть и лучше, но всё равно по вкладу в медальную копилку фигуристы уступили только блистательным лыжникам На чемпионате мира в Стокгольме, состоявшемся весной прошлого года, наши фигуристы, выступавшие под флагом Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР), выиграли три из четырех разыгрываемых золотых медалей.

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