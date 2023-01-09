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Рафаэль Физиев: «Исмагулов может драться еще минимум три года»

Легковес UFC Рафаэль Физиев прокомментировал решение Дамира Исмагулова завершить карьеру. «5-0 рекорд был у Дамира до боя с Арманом Царукяном, и с таким бойцом подрался неплохо.

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