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Как проходит спецоперация России на Украине. Онлайн

Как проходит спецоперация России на Украине. Онлайн

На прошлой неделе Владимир Путин объявил о завершении мероприятий по частичной мобилизации в России. Всего, по словам президента, было призвано 318 тысяч солдат, изначальный план в 300 тыс перевыполнили из-за большого количества добровольцев.

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