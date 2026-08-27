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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Жеребьевка общего этапа Лиги чемпионов начнется в 19:00. «ПСЖ» Сафонова в 1-й корзине, «Галатасарай» Батракова – в 3-й

Сегодня в Монако пройдет жеребьевка общего этапа Лиги чемпионов  сезона-2026/27. Жеребьевка начнется в 19:00 по московскому времени.

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