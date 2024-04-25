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Газета Коммуна

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В Воронежском педуниверситете прошла всероссийская военно-историческая конференция

В Воронежском педуниверситете прошла всероссийская военно-историческая конференция

Сохранить историческую правду. Воронежский государственный педагогический университет в очередной, уже в 14-й раз, стал площадкой для проведения Всероссийской научно-практической конференции «Коалиционные силы Запада в войне против Советского Союза (1941-1945)».

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