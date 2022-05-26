Депутат ГД от Крыма: Россия уже не уйдёт с Херсонщины и из Запорожья

«Это прежде всего защита граждан».Депутат Государственной думы РФ от Республики Крым Михаил Шеремет 26 мая объявил, что Россия не собирается оставлять Украине территории её причерноморских и приазовских регионов, занятые ВС РФ в ходе спецоперации.