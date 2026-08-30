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Новости для Фанов

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Исповедь под прицелом: как Ален Делон обманул мои ожидания и что осталось за кадром

Исповедь под прицелом: как Ален Делон обманул мои ожидания и что осталось за кадром

Когда речь заходит о легендах мирового кинематографа, мы редко задумываемся о том, насколько наши представления о них далеки от реальности.

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