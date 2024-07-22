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62ИНФО | Новости Рязани

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В Рязани 22 июля без воды остались четыре улицы

В Рязани 22 июля без воды остались четыре улицы

Ограничения связаны с проведением ремонта на водопроводе. До 17:00 будет ресурса не будет по следующим адресам: улица Вишневская дома №№ 8, 10, 12, 14а, 16, 18, 20, 22, 24, 26 (частный сектор), улица Котовского в доме № 1/3, улица Кутузова дом № 13 корпус 1 и улица Щорса дома №№ 1 и 5.

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