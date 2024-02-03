В деле блогера Блиновской появился новый фигурант

В уголовном деле против блогера Елены Блиновской появился еще один фигурант. По версии следствия, в 2019 году этот человек предоставил создательнице марафонов доступ к электронным ключам в системе «Клиент-Банк», чтобы она могла совершать любые транзакции и не платить налоги.