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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Назаров о КХЛ: «Некоторые гранды, словно огромные грузовики, с ходу готовы ринуться в атаку и добиваться результата. А некоторые уже стелют себе соломку в прессе»

Бывший тренер клубов КХЛ Андрей Назаров высказался о предстоящем старте Фонбет Чемпионата КХЛ.  «Мы видим последние штрихи и завершающий этап подготовки к старту нового сезона в КХЛ, который запланирован на ближайшую субботу.

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