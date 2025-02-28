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Эксперт Сорокина напомнила, когда можно получить накопительную часть пенсии

Эксперт Сорокина напомнила, когда можно получить накопительную часть пенсии

Накопительную часть пенсии можно получить по достижении прежнего пенсионного возраста. Об этом агентству «Прайм» сообщила заведующая кафедрой «Бухгалтерский учёт и аудит» экономического факультета РУДН Лариса Сорокина.

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