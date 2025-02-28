Эксперт Сорокина напомнила, когда можно получить накопительную часть пенсии

Накопительную часть пенсии можно получить по достижении прежнего пенсионного возраста. Об этом агентству «Прайм» сообщила заведующая кафедрой «Бухгалтерский учёт и аудит» экономического факультета РУДН Лариса Сорокина.
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