В Кубинке потушили возгорание в многоквартирном доме, пострадавшем от беспилотника

На месте работают экстренные службы; идет оценка ущерба Губернатор Московской области Андрей Воробьев объявил в своем Telegram-канале о полной ликвидации пожара в многоквартирном доме в Кубинке, который возник после попадания беспилотника.
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