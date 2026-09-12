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Живая Кубань

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Вертолет совершил около 20 сбросов воды на тлеющие очаги в заповеднике «Утриш» в Анапе

Вертолет совершил около 20 сбросов воды на тлеющие очаги в заповеднике «Утриш» в Анапе

Вертолет совершил около 20 сбросов воды на тлеющие очаги в заповеднике «Утриш» в АнапеГлава Анапы Светлана Маслова сообщила, что с утра 12 сентября вертолет совершил более 20 сбросов воды на тлеющие очаги в заповеднике «Утриш».

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