Вертолет совершил около 20 сбросов воды на тлеющие очаги в заповеднике «Утриш» в Анапе

Вертолет совершил около 20 сбросов воды на тлеющие очаги в заповеднике «Утриш» в АнапеГлава Анапы Светлана Маслова сообщила, что с утра 12 сентября вертолет совершил более 20 сбросов воды на тлеющие очаги в заповеднике «Утриш».