Новости, события, факты

146 715 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Сергей Кожин
    Может надо прокатить "Единую Россию", которая давно уже не "единая".⚡️⚡️⚡️Госдума рас...
  • Вик Норд
    Ось Вам!А не переговоры!Зачем олигарх Дер...
  • Геннадий Бережнов
    Эти губернаторы и военкоры за языком не следят. А надо бы!Жители Запорожья ...

«Цей потяг у вогні» или «ляльок смикають за нитки… у вигляді ганчір’я»

«Цей потяг у вогні» или «ляльок смикають за нитки… у вигляді ганчір’я»

Почему бы БГ с Макаревичем не перевести свои песни на мову и, не прогнувшись под изменчивый мир, не приехать на рок-фестиваль памяти музыканта Игоря Ганькевича (который значим для рок-тусовки, тем более одесской, примерно как Майк Науменко для Питера) к своим новым украинским друзьям? *Да, Гребенщиков, Троицкий, Макаревич любят «напеть», как их чморили гэбэшники во времена Ленинградского рок-клуба (к слову, последний, будучи москвичом, в нем даже не состоял)… Но как бы они прокомментировали ЭТО!.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх