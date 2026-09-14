Пять человек пострадали в Сочи в результате падения обломков БПЛА

Ночью киевские боевики с помощью дронов атаковали Краснодарский край. В результате в Сочи из-за падения обломков БПЛА пострадали пять человек.
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