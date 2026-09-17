Фермеры Кубани и Новосибирской области чаще страхуют урожай, Забайкалья — животных: статистика ВСК

Краснодарский край – лидер по объемам страхования урожая, а также заявленным убыткам в этом сегменте как по данным Национального союза агростраховщиков, так и согласно аналитике Страхового Дома ВСК.
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