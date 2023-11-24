Сергунина: Лекции по архитектуре пройдут в городской детской библиотеке им. Гайдара

Москвичей приглашают на цикл лекций по архитектуре. Познакомиться с основными направлениями и стилями, а также узнать интересные исторические факты можно в рамках четырех встреч, организованных Центральной городской детской библиотекой имени А.
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