Власти: иск по энергетической блокаде Крыма подадут к трём ответчикам на Украине

Сопредседатель специальной рабочей группы, глава комитета по законодательству крымского парламента Сергей Трофимов рассказал, что иски за нанесённый бюджету Крыма ущерб из-за энергетической блокады полуострова подадут в суд к трём ответчикам на Украине.