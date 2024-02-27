Власти: иск по энергетической блокаде Крыма подадут к трём ответчикам на Украине

Сопредседатель специальной рабочей группы, глава комитета по законодательству крымского парламента Сергей Трофимов рассказал, что иски за нанесённый бюджету Крыма ущерб из-за энергетической блокады полуострова подадут в суд к трём ответчикам на Украине.
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