В России предложили лишать водительских прав за сокрытие номеров на 1,5 года

Правительство России направило в Государственную думу законопроект об изменениях в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП), предусматривающий лишение водительских прав на 1,5 года за сокрытие номеров автомобилей.
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