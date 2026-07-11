Под утро по Киеву/области был нанесён удар баллистикой. На месте одного из прилётов виден огромный столб дыма.
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Под утро по Киеву/области был нанесён удар баллистикой. На месте одного из прилётов виден огромный столб дыма.
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