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Минсельхоз России, НСА и Росгидромет обсудили вопросы развития сети метеонаблюдений

Минсельхоз России, НСА и Росгидромет обсудили вопросы развития сети метеонаблюдений

Национальный союза агростраховщиков принял 24 октября участие в совещании Минсельхоза России и Росгидромета, посвященном возможности изменений законодательного регулирования вопросов, связанных с подтверждением фактов возникновения опасных природных явлений, которые наносят ущерб сельскохозяйственному производству.

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