Минсельхоз России, НСА и Росгидромет обсудили вопросы развития сети метеонаблюдений

Национальный союза агростраховщиков принял 24 октября участие в совещании Минсельхоза России и Росгидромета, посвященном возможности изменений законодательного регулирования вопросов, связанных с подтверждением фактов возникновения опасных природных явлений, которые наносят ущерб сельскохозяйственному производству.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)