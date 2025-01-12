Сила в правде
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Сила в правде

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  • Сергей Бессонов
    Во-первых не совсем дешевого, тех цен уже не будет, во-вторых поставки немецкой техники с крестами, никакого влияние ...Лидер «АДГ» призв...
  • Leonid PlиGin
    Я не понимаю, какой смысл продолжать поставки дешёвого российского газа стране, которая посылает вооружение Украине, ...Лидер «АДГ» призв...
  • Лидия Санникова
    жид перенюханный..."Украина будет мс...

Лидер «АДГ» призвала запустить в работу «Северный поток», пока его не купил американский бизнесмен

Лидер «АДГ» призвала запустить в работу «Северный поток», пока его не купил американский бизнесмен

Кандидат в канцлеры ФРГ, сопредседатель «Альтернативы для Германии» Алиса Вайдель во время выступления на федеральном съезде партии в саксонском городе Риза призвала власти начать поставки российского газа по сохранившейся нитке «Северного потока-2».

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Комментарии
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Leonid PlиGin
Я не понимаю, какой смысл продолжать поставки дешёвого российского газа стране, которая посылает вооружение Украине, чтобы убивать русских. Вы хотите, чтобы наши враги обрели ещё большую мощь для нападения на Россию? Даже если американский бизнесмен купит Северные Потоки, это ещё совсем не означает, что Россия согласится продавать газ и этому пиндосскому бизнесмену, страна которого также посылает вооружение  Укруине и снабжает её деньгами. Где гарантия, что деньги, вырученные этим бизнесменом на перепродаже российского газа, не будут направлены на поддержку Укруине в войне против России?
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18 час.
Сергей Бессонов
Во-первых не совсем дешевого, тех цен уже не будет, во-вторых поставки немецкой техники с крестами, никакого влияние на наши успехи не оказывают, она также хорошо горит, как и без крестов, ну а в-третьих, вы предлагаете ввести продуктовые карточки, талоны на масло и длинные очереди у магазинов?
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7 час.

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