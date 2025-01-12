Leonid PlиGin

Я не понимаю, какой смысл продолжать поставки дешёвого российского газа стране, которая посылает вооружение Украине, чтобы убивать русских. Вы хотите, чтобы наши враги обрели ещё большую мощь для нападения на Россию? Даже если американский бизнесмен купит Северные Потоки, это ещё совсем не означает, что Россия согласится продавать газ и этому пиндосскому бизнесмену, страна которого также посылает вооружение Укруине и снабжает её деньгами. Где гарантия, что деньги, вырученные этим бизнесменом на перепродаже российского газа, не будут направлены на поддержку Укруине в войне против России?