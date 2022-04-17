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Лучшие моменты первого матча серии «Бостон» – «Бруклин»

Лучшие моменты первого матча серии «Бостон» – «Бруклин»

В первом матче «Бостон» вырвал победу у «Бруклина» на последней секунде матча. Попаданием из-под кольца отметился лидер «Селтикс» Джейсон Тейтум – 115:114.

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