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В Нидерландах требуют во всех городах ограничить скорость автомобилей 30 км/ч

В Нидерландах требуют во всех городах ограничить скорость автомобилей 30 км/ч

Представитель нидерландского автомобильного лобби RAI Vereniging Фриц ван Брюгген заявил, что во всех центрах городов Нидерландов требуется ввести ограничение скорости на уровне 30 километров в час, – сообщает в понедельник, 11 декабря издание NL Times.

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