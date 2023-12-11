В Нидерландах требуют во всех городах ограничить скорость автомобилей 30 км/ч

Представитель нидерландского автомобильного лобби RAI Vereniging Фриц ван Брюгген заявил, что во всех центрах городов Нидерландов требуется ввести ограничение скорости на уровне 30 километров в час, – сообщает в понедельник, 11 декабря издание NL Times.