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Андрей Деркач: Легализация внешнего управления — новый суверенитет Украины

Андрей Деркач: Легализация внешнего управления — новый суверенитет Украины

Какими способами происходит внешнее управление Украиной с 2014 года? Какие документальные подтверждения имеются о внешнем управлении Украиной? Каковы цели и логика американского подхода к управлению Украиной через корпорации? С 2014 года Украина суверенитетом не обладает.

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