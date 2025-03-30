Какими способами происходит внешнее управление Украиной с 2014 года? Какие документальные подтверждения имеются о внешнем управлении Украиной? Каковы цели и логика американского подхода к управлению Украиной через корпорации? С 2014 года Украина суверенитетом не обладает.