Ничего необычного, просто 94-летняя бабуля из Москвы стреляет сигаретку у медбрата прямо с лафета реанимобиля.
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Ничего необычного, просто 94-летняя бабуля из Москвы стреляет сигаретку у медбрата прямо с лафета реанимобиля.
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