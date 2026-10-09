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Тюльпаны, гладиолусы, лилии: правила хранения луковичных растений зимой

Тюльпаны, гладиолусы, лилии: правила хранения луковичных растений зимой

Правильное хранение посадочного материала — один из важнейших этапов дачного сезона, от которого напрямую зависит пышность весеннего и летнего цветения, а также урожайность садовых культур.

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