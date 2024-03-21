В Армянске, Керчи, Феодосии и Красноперекопском районе обезвредили боеприпасы

В четырёх районах Крыма пиротехники Специального морского отряда и Специализированного отряда Главного управления МЧС России по Республике Крым обезвредили взрывоопасные предметы времён Великой Отечественной войны.
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