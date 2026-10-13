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Воронежские новости

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«Доставляла беспилотники из тайников»: появились кадры допроса подозреваемой в подготовке атаки на аэродром в Воронеже

«Доставляла беспилотники из тайников»: появились кадры допроса подозреваемой в подготовке атаки на аэродром в Воронеже

В сети появились кадры допроса женщины, задержанной ФСБ по подозрению в подготовке атаки на военный аэродром Балтимор.

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