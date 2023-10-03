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«Роскосмос»: Новая система из 136 спутников будет наблюдать за Землей

Новый проект группировки малых спутников «Грифон» позволит получать снимки для мониторинга Земли. «136 аппаратов на орбите, которые с высокой интенсивностью будут давать информацию о любой территории нашей страны и всей территории мира», — сказал гендиректор госкорпорации «Роскосмос» Юрий Борисов, ….

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