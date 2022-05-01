«Барселона» интересуется защитником «Челси» Алонсо

Левый защитник «Челси» Маркос Алонсо по окончании сезона может продолжить карьеру в Ла Лиге. 31-летний игрок сборной Испании находится в шорт-листе «Барселоны», куда входят еще 2-3 кандидата на эту позицию, сообщает журналист Фабрицио Романо.