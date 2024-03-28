В Киргизии заявили о вербовке граждан страны для совершения терактов в России

W

Walery

Террористов, особенно завербованных, следует изловить, далее пытать и выяснить где его родина и точный адрес проживания его семьи в кишлаке... далее по адресам без предупреждения запускать высокоточные ракеты... Уже на примерно десятой ракете такие террористы гарантированно исчезнут, и более того - уже завербованные террористы сами расправятся с вербовщиками и проповедниками.