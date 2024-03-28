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В Киргизии заявили о вербовке граждан страны для совершения терактов в России

В Киргизии заявили о вербовке граждан страны для совершения терактов в России

Минтруда Киргизии предупредило о том, что через соцсети и популярные мессенджеры, в том числе через Telegram, происходит вербовка граждан республики для совершения терактов на территории России.

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Комментарии
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W
Walery
Террористов, особенно завербованных, следует изловить, далее пытать и выяснить где его родина и точный адрес проживания его семьи в кишлаке... далее по адресам без предупреждения запускать высокоточные ракеты...  Уже на примерно десятой ракете такие террористы гарантированно исчезнут, и более того -  уже завербованные террористы сами расправятся с вербовщиками и проповедниками.
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19 час.

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