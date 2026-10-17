В Шадринске, Курганская область, с 1 ноября 2026 года планируется ввести предельный тариф на проезд в городских автобусах в размере 39 рублей.
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