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  • Ингерман Ланская
    почти как савейскиеМосква отбалансир...
  • Ингерман Ланская
    дааа подкачал путин - гулаг не создал, сотни тысяч не расстрелял, миллионы в лагерях не сгноил, голодоморы не устраив...Путин и Сталин......
  • Sobering
    Это Сталин умудрился перелопатить марксизм и использовать для созидания, вместо развала. Но увы. Троцкисты после смер...Удобненький Марксизм

"Алло, вы в Германию наковальню продали. Надпись на ней правильная?" Почему немцев всполошила надпись на старой советской наковальне

"Алло, вы в Германию наковальню продали. Надпись на ней правильная?" Почему немцев всполошила надпись на старой советской наковальне

Есть у меня не очень хороший, но всё же знакомый кузнец. Живёт буквально через две улицы от моего дома.

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Комментарии
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Анатолий налетов
Советский рынок был стабильным! А буржуазный спекулятивным... Ведь спекуляция - мать инфляции. Инфляция - бабла движение. Она сжирает сбережения, трудяг при этом обдирая, карман барыгам наполняя...
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