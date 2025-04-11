Последний виток эпохи: когда и зачем МКС уйдёт в небытие и что ждёт космонавтов дальше Ирина ВальковаМеждународная космическая станция (МКС) — символ сотрудничества и достижений человечества в космосе — приближается к своей финальной миссии.