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Последний виток эпохи: когда и зачем МКС уйдёт в небытие и что ждёт космонавтов дальше

Последний виток эпохи: когда и зачем МКС уйдёт в небытие и что ждёт космонавтов дальше

Последний виток эпохи: когда и зачем МКС уйдёт в небытие и что ждёт космонавтов дальше Ирина ВальковаМеждународная космическая станция (МКС) — символ сотрудничества и достижений человечества в космосе — приближается к своей финальной миссии.

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