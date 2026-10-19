Главный тренер «Севильи» Луис Гарсия высказал недовольство судейством в матче против «Реала», завершившемся победой мадридцев 4:1.
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