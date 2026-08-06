Орловский предприниматель попал на деньги из-за зайчика

Арбитражный суд Орловской области поставил точку в споре о защите интеллектуальной собственности. Нижегородская компания ООО «Медиа-НН» через суд потребовала компенсации от орловского индивидуального предпринимателя за незаконную продажу популярной мягкой игрушки.
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