Пять звезд шоу-бизнеса, ставшие матерями после 40 лет

Часто знаменитости задумываются о детях уже после построения успешной карьеры. Звезд кино, театра и эстрады не пугает возраст, и женщины решаются на роды после 40, ведь это позволяет современная медицина и качество жизни.
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