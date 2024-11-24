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Мода и Шоу-бизнес

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Пять звезд шоу-бизнеса, ставшие матерями после 40 лет

Пять звезд шоу-бизнеса, ставшие матерями после 40 лет

Часто знаменитости задумываются о детях уже после построения успешной карьеры. Звезд кино, театра и эстрады не пугает возраст, и женщины решаются на роды после 40, ведь это позволяет современная медицина и качество жизни.

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