В облцентре мошенники провернули аферу на миллион рублей от лица Росфинмониторинга

Росфинмониторинг - федеральная служба по финансовому мониторингу Трое жителей Смоленской области перевели более миллиона рублей мошенникам, выдававшим себя за сотрудников Росфинмониторинга Как рассказали информагентству «О чем говорит Смоленск» в полиции, всем потерпевшим в различное время позвонили неизвестные, которые представились сотрудниками Росфинмониторинга и сообщили о необходимости обеспечить сохранность денежных средств на счетах.