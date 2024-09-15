В облцентре мошенники провернули аферу на миллион рублей от лица Росфинмониторинга

Росфинмониторинг - федеральная служба по финансовому мониторингу Трое жителей Смоленской области перевели более миллиона рублей мошенникам, выдававшим себя за сотрудников Росфинмониторинга Как рассказали информагентству «О чем говорит Смоленск» в полиции, всем потерпевшим в различное время позвонили неизвестные, которые представились сотрудниками Росфинмониторинга и сообщили о необходимости обеспечить сохранность денежных средств на счетах.
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