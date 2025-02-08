БлокнотРУ МИД РФ официально подтвердил, что ракеты «Орешник» будут размещены на территории Белоруссии.
Связано ли затишье вокруг «Орешника» с отставкой главы Роскосмоса Борисова: ракету еще боятся на Украине, а в Польше уже нет
Комментарии
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Секушин Леонид
Херня какая-то! Какое отношение Роскосмос имеет к боевым ракетам? Это не его епархия! Ротация, говоришь? А Чемезов сколько на месте сидит и не ротируется? А что, другие наши ракеты они сбивать могут? И, наконец! Вы уж там определитесь, где " Орешник" размещать! Помнится, недавно, когда гаранта спросили об уязвимости этой ракеты, он ответил, что разместим мы её там, где вражеские ракеты её не достанут, т. е. в глубине нашей территории. А теперь хотим разместить их у соседа, прямо под носом у врага! Который может их уничтожить неожиданным первым ударом! Спрашивается - на хрена? Бацкино самолюбие потешить?
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2 час.
Jimm Beatle
Мне очень жалко Борисова! У него все работало и летало. Всякой херни как Барагозин не порол...Вообще мало говорил...А это признак хорошего руководителя...Очень халь, что сняли...
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2 час.
Anna
Ну, очередная "пурга" от "представителя" Кремля- правды от него ждать нельзя. Ему лучше ручки целовать Пугачихе и говорить, что Ургант- "патриот". Тю-тю: где этот "патриот"? Патриоты на фронте, патриоты- артисты на передовой выступают перед бойцами!
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1 час.
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