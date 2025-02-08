Связано ли затишье вокруг «Орешника» с отставкой главы Роскосмоса Борисова: ракету еще боятся на Украине, а в Польше уже нет

Секушин Леонид

Херня какая-то! Какое отношение Роскосмос имеет к боевым ракетам? Это не его епархия! Ротация, говоришь? А Чемезов сколько на месте сидит и не ротируется? А что, другие наши ракеты они сбивать могут? И, наконец! Вы уж там определитесь, где " Орешник" размещать! Помнится, недавно, когда гаранта спросили об уязвимости этой ракеты, он ответил, что разместим мы её там, где вражеские ракеты её не достанут, т. е. в глубине нашей территории. А теперь хотим разместить их у соседа, прямо под носом у врага! Который может их уничтожить неожиданным первым ударом! Спрашивается - на хрена? Бацкино самолюбие потешить?