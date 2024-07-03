В Тверской области проходит федеральная информационная противопожарная кампания «Останови огонь!». Она предусматривает проведение мероприятий, направленных на профилактику нарушений правил пожарной безопасности в лесах и на прилегающих к лесным массивам территориях, недопущение выжиганий сухой растительности.