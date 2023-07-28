Закон и Порядок

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Кто такой Стрелков?

Кто такой Стрелков?

Мнения о роли Стрелкова в событиях 2014 года очень неоднозначные, противоречивые и порой диаметрально противоположные.

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Комментарии
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Александр Рожков
Вот пишет автор:  &quot;Если бы Стрелков жил сто лет назад, во времена революции и гражданской войны, вне всяких сомнений он был бы офицером русской армии и воевал на стороне белого движения - был бы типичным офицером-белогвардейцем&quot; А белое движение разве было монархическим? Как засрали мозги за 30 - ть лет! А не сторонники ли белого движение и свергли царя и ликвидировали монархический строй? А разве, в своих рядах они, не преследовали за монархические убеждения.......?
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