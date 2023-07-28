Мнения о роли Стрелкова в событиях 2014 года очень неоднозначные, противоречивые и порой диаметрально противоположные.
Кто такой Стрелков?
Комментарии
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Александр Рожков
Вот пишет автор: "Если бы Стрелков жил сто лет назад, во времена революции и гражданской войны, вне всяких сомнений он был бы офицером русской армии и воевал на стороне белого движения - был бы типичным офицером-белогвардейцем" А белое движение разве было монархическим? Как засрали мозги за 30 - ть лет! А не сторонники ли белого движение и свергли царя и ликвидировали монархический строй? А разве, в своих рядах они, не преследовали за монархические убеждения.......?
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53 мин.
Катерина
Так ты за монархию?
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41 мин.
Александр Рожков
Я за социализм.
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33 мин.
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